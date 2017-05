Homme toimub Eurovisioni teine poolfinaal, kus on oodata põnevaid üllatusi . Eestlaste jaoks on tegu tähtsa õhtuga, sest võistlustulle lähevad ka meie eurolauljad Laura ja Koit looga „ Verona “. Muide, fännide ja pressi ühisennustus ütleb, et võime oma poolfinaalist lausa hõbemedaliga edasi minna. Viskame pilgu peale, mida põnevat näeb teise poolfinaali laval.

Ungarit esindab sel aastal laulja nimega Joci Papai. Tema lugu kannab pealkirja „Origo“, kuid loost veelgi enam püüab pilku mehel laval kaasas olev pill, mida ta vahepeal trummina kasutab. Olgem ausad, see näeb välja nagu plekist piimamannerg, mis kaetud peeglikildudega. Aga mine tea, ehk ongi käepärastest vahenditest tehtud.

(Andres Putting/EBU)

Läbipaistvaim kleit

Serbiat esindab lauljatar Tijana Bogicevic, kes esitab loo „In Too Deep“. Tijana ise on öelnud, et see lugu on modernne, täis energiat ja Serbia poolt ootamatu valik. Ootamatu on see tõesti, sest lauljataril polegi peaaegu laval seelikut! Selle asemel on ta puusade ümber tõmmanud hoopiski pea täiesti läbipaistva riide, mis oleks võinud tegelikult olematagi olla.

(Andres Putting/EBU)

Noorim osaleja

Bulgaaria esindaja, 17aastane Kristian Kostov on üks kahest noorimast osalejast. Kristian võistleb looga „Beautiful Mess“. Ka Austraaliat esindav Isaiah, kes teisipäeva õhtul kängurumaa poolfinaalist edasi finaali viis, on 17aastane. Kristian alustas laulmist 6aastaselt, aastal 2014 osales ta Venemaa versioonis saatest „The Voice Kids“, kus tema mentoriks oli Eurovisioni võitja Dima Bilan.

(Andres Putting/EBU)

Vanim meeslaulja

Vanima mehe tiitlile kandideerib kaks lauljat. Naljakas fakt on see, et mõlemad on dueti meespool. Jah, üks neist on meie oma Koit Toome, kes on 38aastane. Sama vana on ka Leedu dueti Fusedmarc liige Denisas Zujevas. Aastal 2005 nimetati Fusedmarc Leedu alternatiivmuusikaskene suurimaks läbimurdeks, 2007. aastal tunnustati neid parima eksperimentaalmuusika bändi tiitliga. Aastal 2008 võitsid nad aga Leedu parima elektroonilise bändi tiitli. Kuna Denisas mängib laval aga pilli, mitte ei ole solist, saab Koit Toome selle tiitli endale! „Keegi ütles, et Koit on küll Eurovisioni vanim meeslaulja, kuid kõige seksikam,“ ütleb Laura.

(Andres Putting/EBU)

(Thomas Hanses/EBU)

Kõige perekondlikum etteaste

Hollandit esindab tänavu aastal tüdrukutetrio OG3NE, mis koosneb kolmest õest – sinna kuuluvad 22aastane Lisa ning 21aastased kaksikud Amy ja Shelley. Nimi OG3NE tähistab seda, et tüdrukute ema veregrupp on 0 ja geene, mis seovad kolm naist üheks. Loo on kirjutanud tüdrukute isa Rick Vol ning Shelley peigmees, kitarrist Rory de Kievit. Hollandi ajakirjanikud rääkisid meile, et nende võistluslugu „Lights And Shadows“ räägib tüdrukute ema võitlusest vähiga. Ühtlasi saavad nad kõige sädelevamate lavakostüümide auhinna.

undefined (Thomas Hanses/EBU)

Kõige sillerdavam lugu

Rumeeniat esindab tänavu samuti duett – Illinca ft. Alex Florea. Illinca ja Alex eristuvad kõigist teistest kindlasti sellega, et joodeldavad laval kõvasti (õigupoolest teeb seda Illica). Nende lugu kannab nime „Yodel It!“. Illinca on ainus artist Rumeenias, kes joodeldab ning naine teeb seda juba väikesest peale. Naine laulab lisaks veel ka ooperit ning Alex on muusika kõrvalt ka näitleja.

(Andres Putting/EBU)

Vingeim kleit