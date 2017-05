Koit ja Laura on tänaseks Kiievis oma proovid teinud ja ootavad nüüd õhtut, et saaksid kell 22 alustada õhtuse saate läbimänguga, mida žüriid hindavad. Seega teevad nad täna õhtul ära pool oma Eurovisioni etteastest.

"Enne oli väga mõnus ärevus ja elevus, aga nüüd teiega rääkides läks see natuke maha, et saaks pisut rahulikult olla," sõnab Laura Eesti ajakirjanikele pressikonverentsi andes. "Täna on kõige rahulikum tunne üldse, sest oleme suured ja tehnilised asjad korda saanud. Nüüd tulebki proovida nautida seda hetke laval. Meil on number paigas ja nüüd on vaja teha veel viimane grammike," lisab Koit.

Koit muigab, et proovis juhtus see, et ta jalutas alles rahumeeli oma kohale, kui kuulis, et laulu esimesed akordid hakkasid kõlama ja lugu läks peale. "Kuna proovides pidevalt kõiki asju sätiti, siis mina mõtlesin ka, et teen seal veel häälearjutusi, aga korraga läks laul peale. Aga minu arust oli mõnus tunne, tahaks veel," sõnab Laura.

Eile nautisid meie lauljad vaba päeva ja ei teinud mitte midagi. "Ma võtsin sellest kõik ja voodist välja ei tulnud," muigab Koit. "Mul oli vahepeal meritähe tunne, sõin šokolaadi ja lihtsalt olin," paljastab Laura, mida tema eile tegi. "Mõtlesin, et see on viimane võimalus lihtsalt olla ja ma ei teinud arvutitki lahti. Muidugi on meil internet hotellis nii aegalne, et meili avab 5-6 minutit."

Ka kommenteeris Koit seda, et ta on Eurovisioni vanim meesartist. Laura lisas, et ka kõige seksikam. Vaata videost!