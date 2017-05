Üksik naisterahvas paneb lehte tutvusmiskuulutuse, milles soovib tutvuda soliidse mittesuitsetava ja karske härrasmehega. Järgmisel päeval helisebki uksekell. Naine avab ootus-

ärevalt ukse ja näeb, et ukse taga seisab räpane joodik, suits suus ja teatab:

"Muti, ma tulin su kuulutuse peale!"

"Aga ma ju kirjutasin, et mees peab olema karske, mittesuitsetav ja soliidne!" õiendab

naine.

"No ma ju tulingi ütlema, et minuga ei maksa arvestada," vastab joodik.