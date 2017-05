Tõenäoliselt on peaministril laual kümneid kui mitte sadu kordi olulisemaid teemasid, kui juhi suuniseid mitte järgiva erakonnakaaslase personaalprobleem. Kas sotsiaalkindlustuse kriis on lahendatud, härra peaminister?

Õnneks pole peaminister vastanud samuti tema erakonda kuuluva Oudekki Loone ajalookäsitlusele, mis on pigem tuttav Venemaa poliitikute suudelt, kuid Eesti riigikogu liikme omast enam mitte niivõrd. Samas – kui Loone mõtteavaldused Eesti ajaloo teemadel pronkssõduri kõrval kõlavad meie harjumuspärase ja üldtunnustatud ajaloopildi kõrval pigem lapiku maa teooriana, siis täpselt selleks võikski need jääda. Ühe inimese nägemuseks.

Loone on riigikogus asendusliikmena. Ta sai valimistel 354 häält. Teda ja tema vaateid ei tuntud. Kui oleks tuntud, ei tekitaks kuuldu ehk niivõrd üllatust. Kuid mandaat on mandaat ja isegi ilma selleta on igal Eesti vabariigi kodanikul õigus vabalt väljendada oma seisukohti. Tõsi, me ei pea nendega nõustuma, kuid tõenäoliselt ei ole abi ka vaidlemisest või öeldule suurema platvormi andmisest. Üks rumal suutvat küsida rohkem kui sada tarka vastata, ju suudab üks riigikogulane ühel päeval aastas öelda rohkem kui sada tarka hiljem selgitada või siluda. Sellega tuleb lihtsalt arvestada ja mõnikord peab targem andma järele. Loone pole viimane selliste vaadetega inimene Eestis ja ka riigikogus, küllap kohtame neid jälle ja jälle. Õnneks on eestlane ja Eesti tugevamad ning saame hakkama.