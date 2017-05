Kui kõlasid uue valitsuse suured lubadused madalapalgalistele rohkem raha kätte jätta, siis tekkis mul küll kahtlus, kust järsku uutel meestel-naistel sellised võimalused tulnud on. Kahjuks tundub nüüd, et heade kavatustega alustanud valitsuse seegi lubadus on aia taha minemas. Selleks, et seda lubadust täide viia, peab valitsus korraga tõstma paljude kaupade hindasid. Kerkivad kütuse- ja gaasiaktsiisid, lisanduvad uued maksud.

Eestis elab palju lapsi vaesuses ja näljas. Kuid tegijail neid probleeme pole ja teiste hädasid nad ei mõista. Naabritel Lätis on ka paljud toiduained meist odavamad – ega muidu nii paljud sealt süüa (ja juua) ostaks. Hea, et piirid lahti on.

Selline maksupoliitika viskab rahvale musta pori näkku. Kuid igal oinal on oma mihklipäev.