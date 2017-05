39aastase Emmanuel Macroni ja 64aastase Brigitte Macroni armastuslugu on suhteliselt erakordne. Emmanuel Macron armus vaid 15aastaselt Põhja-Prantsusmaal Amiensi linnas jesuiidigümnaasiumis õppides endast 24 ja pool aastat vanemasse prantsuse keele õpetajasse ja kolme lapse emasse Brigitte Auzière’i (sünd Trogneux), kes oli selleks ajaks olnud 20 aastat pankur André-Louis Auzière’iga abielus .

Eelmisel pühapäeval Prantsusmaa presidendiks valitud Emmanuel Macron annab 14. mail ametivande. Uus riigipea on öelnud, et vaevalt oleks ta ilma abikaasa toetuseta valimisi võitnud.

Kui Emmanuel Macron 2007. aastal endast 25 aastat vanema õpetaja Brigitte Auzière’iga abiellus, võttis naine endaga kaasa kolm esimesest abielust sündinud last. Neist keskmine õppis gümnaasiumis oma tulevase kasuisaga samas klassis.

Armuleek lahvatas 1993. aasta mais teatritüki harjutades. Emmanuel Macroni klassivendade sõnul oli õpetajagi õpilase talendist sügavalt sisse võetud. Nii tõi Brigitte Auzière Emmanuel Macroni sageli klassi ees esinedes teistele eeskujuks.

Viimasega samas klassis õppis ka Brigitte Auzière’i’ keskmine laps Laurence Auzière, kes oskas tol ajal vaevalt arvata, et klassivennast saab tulevikus tema kasuisa. Laurence Auzière meenutab, et Emmanuel Macroni teadmised olid tol ajal tõepoolest ebatavalised. "Ta teadis kõigest kõike," rõhutab Laurence Auzière.

Emmanuel Macroni vanemad arvasid algul, et nende poeg kurameerib klassiõe Laurence Auzière’iga. Kui aga lõpuks nendeni jõudis, et poeg armastab hoopis Laurence’i ema, oli see tõeline šokk. Emmanuel Macroni ema võttis Brigitte Auzière’iga ühendust ja teatas: "Ma keelan teil poega kuni tema 18aastaseks saamiseni näha!"

Kuna õpilase ja õpetaja armusuhe põhjustas tõsise skandaali, siis lahkus Emmanuel Macron 1996. aastal Amiensist ja lõpetas gümnaasiumi Pariisis. Kodulinnast pealinna lahkumisel ütles ta õpetajale, et tuleb kord tagasi ja võtab ta naiseks.

Emmanuel Macron pidaski sõna ja palus 2007. aastal Brigitte Trogneux’ kätt. Õpetaja oli selleks ajaks oma abielu lahutanud ja õpetas Pariisis. Tema kunagine õpilane oli lõpetanud Prantsusmaa eliidi kõrgkooli ENA. Abielu registreeriti 20. oktoobril 2007. aastal.

Kolm kasulast

Brigitte võttis endaga uude abiellu kaasa kolm täiskasvanud last. Peale juba varem nimetatud Emmanueli klassiõe Laurence’i (sünd 1977) temast kaks aastat vanema poja Sébastiani (sünd 1975) ja noorema tütre Tiphaine’i (sünd 1984).

Praeguseks on neil kolme peale seitse last. Seega on Emmanuel Macron kolmekordne kasuisa ja seitsmekordne kasuvanaisa.

Kasulapsed suhtuvad temasse hästi. Turu-uuringute vallas tegutsev inseneriharidusega Sébastian, kardioloog Laurence ja jurist Tiphaine toetasid teda valimiskampaanias.

"Ta püstitab õigeid küsimusi, on väga intelligentne ja huvitub kõigest. Ta oskab inimesi kuulata," iseloomustas Prantsusmaa uut presidenti tema noorim kasulaps Tiphaine.