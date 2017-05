Seejuures tabas suur tagasilöök vasakpoolset FLNi, kes kaotas võrreldes eelmise parlamendi koosseisuga 44 kohta, kuid konservatiivne RND kogus seevastu 29 kohta rohkem. Muide, FLNi juhiks on tänavu märtsis 80aastaseks saanud Abdelaziz Bouteflika, kes on olnud Alžeeria president juba alates 1999. aastast.

Kui osavõtt Prantsusmaa presidendivalimistest on viimasel aegadel alati olnud üle 70%, siis Alžeerias käib valimas umbes poole vähem inimesi. Kui 2012. aastal oli osalusprotsent 42, siis tänavu ainult 38. Katari ülikooli alžeerlasest professor Mohamed Kirat põhjendas seda järgmiselt: "Valijad, eelkõige noored, on märganud, et mingeid muutusi ei toimu.

Ikka on võimul samad isikud ja parteid. Samuti püsib muutumatuna elanike elustandard." Pealegi on paljud valijad pettunud, kui näevad, et valitsus ei täida oma lubadusi ja ametnikud on uppumas korruptsioonivõrku.

Kuna oli juba varakult teada, et alžeerlased pole eriti aktiivsed hääletajad, siis kutsus peaminister Abdelmalek Sellal valimiste eelõhtul neid siiski hääletama minema. Ta nõudis, et naised ärataksid oma abikaasad varakult üles, ei keedaks neile kohvi ja sunniks minema hääletamisjaoskondadesse.

"Kui nad vastu hakkavad, virutage neile kaikaga," soovitas peaminister, kuid tema üleskutsest polnud suurt tolku. Alžeeria rahvaarv on 40,4 miljonit, kelle hulgas on hääleõiguslikke kodanikke veidi üle 23 miljoni, kuid hääletamas käis kõigest 8,5 miljonit.

President Bouteflika käis samuti hääletamas, mis oli tema esimene ilmumine välismeedia ette kolme viimase aasta jooksul. Ta on olnud pärast 2013. aastal üle elatud insulti väga tõbine, teda on mitu korda Prantsusmaal ravitud ja ta on jõudnud Alžeeria inimeste ette haruharva.

Kuigi presidenti vaevavad tõsised tervisehädad ning ta liigub ratastoolis, ei suuda korralikult kõnelda ja on praktiliselt töövõimetu, valiti ta 2014. aastal enam kui kaheksaprotsendise toetusega neljandat korda ametisse tagasi.