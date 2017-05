Sa rääkisid 9. mail pronkssõduri ees Õhtulehele, et oled kogu aeg sel päeval käinud lilli viimas ja seda nii ajaloolistel kui isiklikel põhjustel. Mis need isiklikud põhjused on?

Riigikogulane Oudekki Loone leiab, et 8.-9. maid peaksid eestlased ja venelased koos tähistama ning sellest võiks saada ühine mälestuspäev, et sellised sõjad ja režiimid enam ei korduks.

Kas sa käid ka 8. mail (ajavööndi vahe tõttu lõppes sõda Lääne-Euroopas varem - toim.) lääneliitlaste saatkondade juurde või nendega koos lilli viimas? Miks vene veteranid seda ei tee, kui sõda võideti koos, oli ju Läänerinne? Moskvas oli võidupüha pidustustel palju välisesindajaid.

Muidugi võiks koos tähistada. Ma arvan, et oleks väga mõistlik kui Eesti riigi või kasvõi linna tasandil teeks ametliku tähistamise Teise maailmasõja lõpu puhul Euroopas. Tähistaksime kõik koos, mälestaksime hukkunuid ja ei unustaks ära seda, kui kole oli sõda. Ütleksime „ei iial enam“, me tahame, et relvad Euroopas vaikiksid, me tahame rahulikku tulevikku.

Ütlesid üleeile, et et Teise maailmasõja kontekstis on väga oluline kummal pool võideldi ja parem kui see oli liitlaste pool. Kuidas suhtuda siis kommunismi poolt tekitatud kannatustesse, meie 1940. aasta ohvrid ja küüditamised?

Muidugi ei tohi unustada Stalini kuritegusid, teisi autoritaarse NSVLi poolt toime pandud inimsusevastaseid tegusid. Meil on õnneks kaks küüditamise aastapäeva, mis ei lase meil seda kunagi unustada. Mis tuletavad meelde, et meie oma riigi teeme teistsugusena. Sellisena, kus ka rahvusvähemused saavad elada rahulikult ja kaitsult ja olla meie riigi patriootideks. Tegelikult on ju sõnum igal juhul sama – ei iial enam autoritaarset riiki, kus võim võib teha kõike ja kus inimesed pole vabad.

9. mai on muidugi tähtis, aga eestlasi enamasti häirib selle tähistamise formaat. Just seoses okupatsiooniga, mida venemeelsed vabastamiseks nimetavad. Samuti häirib eestlasi see laste-noorte punapropagandasse kaasamine.

Kui mingi osa ühiskonnast tähistab mingit püha, siis see on lihtsalt asjaolu. Vältimaks seda, et püha kaaperdatakse äärmuslaste ja propagandistide poolt, ongi oluline, et avalik võim võtaks selle korraldamise enda kanda. Näitaks just seda, et ka Eesti kuulub vaba maailma hulka, ütleb „ei“ natsismile, ütleb „ei“ sõjale ja leinab hukkunuid. Tõesti, kutsume kõigi liitlasriikide esindajad, peame kõne, toome rahulipud välja, lehvitame sinimustvalgetega.