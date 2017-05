Õhtuleht: Kuidas kavatseb Keskerakond haridus- ja teadusministri tööle naasmiseni tagada, et Eesti haridus- ja teaduselu Mailis Repsi eemalolekust ei kannataks? Kas erakond vahetab haridusministri välja, kui peaks ilmnema, et minister ei saa tööle pühendada vähemalt poolt oma tähelepanust?

Andre Hanimägi, Keskerakonna avalike suhete juht: haridus- ja teadusminister Mailis Reps on väga tugev kogemustega minister, kes on teinud kindlasti kõik selleks, et ministeeriumi töö jätkuks tõrgeteta ka tema eemaloleku ajal. Eesti hariduselu on Mailis Repsi tulekust ministriametisse ainult võitnud ning usun, et seda kinnitaksid paljud haridusinimesed nii ministeeriumis sees kui ka väljas. Seega on meil ainult puhas rõõm Mailis Repsi pere juurdekasvu üle ning usume, et minister pühendub peatselt ennast taas lisaks perekonnale ka täielikult ministriametile.