6. mai Õhtulehe portaalis olnud Soome Iltalehtist pärit artikkel „Soome parlament ei taha Eestile sõjalist abi anda“ jättis internetipõllule 197 kommentaari. Selle kohta ütleks vaid üht: inimeste tahe enda arvamust avaldada või end sel Eesti jaoks valusal teemal – miks me küll hõimuvellesid 1939.–1940. aastal ei aidanud – välja elada oli suur. Täpsemalt jätkuvalt suur, sest sama teema on juba mitu aastat püsti tulenevalt rahvusvahelise olukorra kardinaalsest muutumisest 2014. aastal.

NATO asepeasekretär Alexander Vershbow oli intervjuus Lännen Mediale 25.09.2016 kindel, et on väga tõenäoline, et Soome tuleb Eestile appi.

20. oktoobril tegi uus Eesti president Kersti Kaljulaid oma esimese välisvisiidi Soome ja pidi jälgima, kuidas tema kolleeg Sauli Niinistö mõlema maa ajakirjanike meelisküsimusele vastab. Kogenud poliitik juhtis mõistagi tähelepanu küsimuse kummalisusele, sest Eesti seis on kindlam, kuna on NATOs, kuid Soome ei ole NATO liige.

Diplomaatiliselt korrektne vastus ehk otste näiline lahtijätmine tõi aga kohe kaasa isegi Inno ja Irja kohviku (20. oktoobril 2016) karjatuse: „Asi selge: Soome ei tule Eestile appi!“

12. märtsil 2017 andis Iltalehti uuesti teada, et Soome siiski tuleb sõja korral Eestile appi.

Tänaseks on Soomes avalikustatud, et Eesti sõjalise abistamise üle ei vaidle Soome president ja parlament, vaid hoopis parlament ja Soome valitsus. Eesti kaitseminister Margus Tsahkna aga jõudis veel laupäeval kinnitada, et Eesti läheb sõja korral Soomele appi.

Kui lisada toodule tõik, et NATO ja eeskätt just USA väed on Eesti pinnal alates aprillist 2014 ja et isegi USA äsjases presidendivalimiskampaanias räägiti korduvalt Eestist, keda president Donald Trump kiidab kui kohusetundlikku ja innovatiivset NATO liikmesriiki, siis jääb vaid üle imestada – mida kuradit me ise ja veel enam Soome ajakirjandus ja poliitikud jahume selle üle, kas nad tulevad meile sõja korral appi või mitte?

Väljamõeldud teema

Selge see, et küsimuse sõnastus vastab maailmas ja Euroopas üleelatava aja sisule. Ent kas me ikka adume, miks me seda nii suure intensiivsusega arutame? Pealegi – kelle huvides? Arusaadavalt on ju selle, selgelt väljamõeldud teema juures mängus ka kolmas ehk Venemaa, ja kui rääkida niisugusest mõistest nagu hübriidsõda – mis tuli kasutusele just seotult sündmustega Ukrainas –, siis on Soome-appi-Eestile-ja-vastupidi tüüpiline näide propagandasõja kunstlikust tekitamisest ja konfliktide loomisest seal, kus need peaks loogika seisukohalt olema välistatud. Samas täiesti mõeldav, kui selleks on soodus pinnas ja piisavalt ettevalmistatud kaadrit.

Hakata olukorras, kus juba mitmendat aastat on ida ja lääne sõjalise vastasseisu kontuurid ka palja silmaga nähtavad ja käega katsutavad, arutama ka teoreetilist võimalust, kuidas kaks sõbralikku naaberriiki saaksid teineteist paremini abistada, on suur ja mõistetamatu tähelepanu kõrvalejuhtimine peamiselt.

Ühe ja sama küsimuse kordamine teatud ajavahemiku tagant jätab aga tahes-tahtmata mulje, et see ongi midagi tõsist. Saab hulleminigi öelda – ettevõetu on naabritevahelise tüli õhutamine, katse NATOt alavääristada (NATO liige Eesti ootab abi mitte-NATO liikmelt) jne.

Oleme liitlased

Arvata on, et president Kaljulaid pidas just seda Soome-sõja-korral-appituleku- juttu silmas, kui ta Tartu rahu 97. aastapäevale pühendatud kõnes märkis: „Balti riigid ja põhjamaad peavad koos murdma selle müüdi, et Balti mere piirkond on praegu kuidagi rohkem ohustatum kui näiteks Lääne-Berliin külma sõja ajal.“

Möödus vaid üks kuu ja jälle olid soomlased need, kes sama teema uuesti tõstatasid. Mis teha, kui mõlemal pool lahte leidub ajakirjanikke, kes Moskva huve teades ja väljendades (jätkem nende täpsem defineerimine täna kõrvale) on valmis aeg-ajalt just seda tüüpi mälu kriipivaid ja piisavalt provotseerivaid küsimusi esitama, sest saadud vastuste levitamiseks leidub kohapealsetki turgu. Ehkki ettevõetu peaeesmärk on hõlbustada Venemaa eesmärgistatud toimetamisi nii konkreetsetes naaberriikides ent ka NATO kui terviku vastu.