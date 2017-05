"Talle anti väga selged õpetussõnad sellest, mis tähendab valitsusvastutus, mis tähendab olla peaministri erakond. Räägiti sellest, et meie panus majanduse elavdamisse on väga suur. Tervishoiureform, investeeringud taristusse. Ja et kõike seda saame me siis teha, kui me oleme koalitsioonis ja selline lihtsalt kitsast mõõtkavast lähtuv poliitiline kampaania ainult iseenda huvides ei teeni erakonna huve ega veel vähem peaministri partei huve. Loodetavasti Olga Ivanova teeb järeldused ja saab aru, et siin väga palju mänguruumi ei ole," rääkis Karilaid.

Olga Ivanova andis 9. mail Kaitseväe kalmistul kremlimaigulisele uudiskanalile Sputnik usutluse. Fraktsioonikaaslane Oudekki Loone ei tauni tema käitumist. "Ma arvan, et oluline on see, mida rahvasaadik ütleb. Sõnu "mina väikese lapse emana mõistan kõik sõjakoledused hukka" ei saa kuidagi Eesti riigi vastu ära kasutada, Olga Ivanova on äärmiselt hooliv ja Eesti inimeste muresid südamesse võttev rahvasaadik."

"Mul on kahju, et praegu on puhkenud torm veeklaasis - kuid teiselt poolt see näitab, et meil on ühiskonnana palju teemasid lahti rääkimata. On viimane aeg seda teha: sest tõepoolest, on ju oluline, et Eesti oleks vaba, rahulik ja demokraatlik riik, kus vähemuste õigused on kaitstud ja vähemused saavad olla Eesti patriootideks ilma, et neilt iga päev truudusvannet küsitakse," arvab Loone.