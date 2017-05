Kujutan juba ette, kuidas ma neljapäeva südaöö paiku koos teiste Eesti ajakirjanikega Kiievi Eurovisioni pressikeskuses hinge kinni hoian, et hääl suurtelt ekraanidelt hõikaks edasipääsenute hulka “Estonia”. Oi kuidas ei tahaks olla nii pikaks veninud näoga nagu meie naaberriikide Soome ja Läti meediaesindajad, kui nende riigid teisipäeval Eurovisioni lauluvõistluse finaali ukse taha jäid.

Olgu aga edasipääsejatega nagu on – Ukraina pealinna Kiievi on euromöll igal juhul üle võtnud. Kontserdihalli on valvama pandud 3700 politseinikku ning linna on paigaldatud 8000 turvakaamerat. Ka on välja aetud Ukraina rahvuskaart, kelle helkurvestides sõdurikolonnid ringi liiguvad.

Kuna Kiievisse Eurovisioni lauluvõistlusele on kokku sõitnud väga rahvusvaheline kamp, käib vilgas tegevus ka poodides ja restoranides, kus keskmise eurooplase suu nii odavaid hindu nähes lahti vajub ja lahti jääbki, kuni saab üheeurosest suitsupakist ühe konksu rahustuseks ette lüüa. Ka metroosõidu eest 13 eurosenti loovutada on lihtsalt naeruväärne.

Aga mida ei saa vältida, tuleb nautida, sest Eurovisioni favoriidiks peetavas Itaalias hinnatase nii soodne pole. Ka armastusega on Itaalias kurvad lood – vähemasti Verona linnas, nagu laulavad meie Laura ja Koit.