Täna, 10. mail toimunud Vabariigi Valitsuse istungil otsustati eraldada omandireformi reservfondist 1 905 000 eurot Tori hobumajanduse keskuse taastamiseks ja väljaarendamiseks.

"Tänane valitsuse otsus eraldada 1,9 miljonit eurot Tori hobumajanduse keskusele tagab Eesti ühe tähtsaima hobumajandusega seotud kompleksi säilimise," kinnitas maaeluminister Tarmo Tamm.

Minister lisas, et tulevikku vaatavalt langetatud otsus on ajalooline, sest sõltumata riigikorrast on 160-aastast Tori hobusekasvandust pidanud oluliseks kõik valitsused. "Täna saame kindlad olla, et pikaajaline traditsioon säilib ning otsus annab tõuke kogu hobumajandussektori arengule."

"Tahan tunnustada peaminister Jüri Ratast, rahandusminister Sven Sesterit ja riigihalduse minister Mihhail Korbi, kellega heas koostöös praegune otsus sündis, ning valitsuse liikmeid, kes seda ettepanekut toetasid," ütles Tamm. "See otsus annab laiemalt tervele kodumaisele hobumajandusele uue perspektiivi, avab hobumajanduse potentsiaali ning aitab kaasa piirkonna arengule. Eestis on viimastel aastatel hobuste arvukus kasvanud.

Erinevates riikides läbiviidud uuringud on näidanud, et iga 3-5 hobust annavad tööd ühele inimesele, seega aitab hobumajandussektori areng muuhulgas kaasa töökohtade loomisele," tõi minister välja otsuse kasulikke tahke.

"Tori hobumajanduse keskuse idee elluviimiseks on tarvis teha investeeringuid, eelkõige ajalooliste ja muinsuskaitse all olevate hoonete renoveerimiseks," ütles maaeluminister Tarmo Tamm. Eraldatud 1,9 miljonist eurost peamine osa kulub keskuse kui terviku taastamisele.

Minister esitab valitsusele juuni lõpuks ettepaneku Tori hobumajandusekeskuse ja Maaeluministeeriumi hallatavate muuseumide tegevuse ümberkorraldamise võimaliku juriidilise vormi kohta.