Täna Vilniuses kohtunud USA kaitseminister James Mattis ja Balti riikide kaitseministrid rääkisid Balti riikide kaitsekoostööst Ameerika Ühendriikidega ning NATO tegevustest siinse regiooni kaitse tagamisel.

"Eesti ja Balti riigid võivad olla alati kindlad USA juhtrollile transatlantilistes suhetes ja sõjalisele toetusele. Avaldasin kaitseminister Mattisele selle eest tänu," ütles kaitseminister Margus Tsahkna.

Kohtumisel arutati regionaalset julgeolekuolukorda, sealhulgas räägiti sügisel toimuvast Vene Föderatsiooni relvajõudude suurõppusest Zapad. "Oleme täiesti ühel meelel, et Venemaa tegevus on jätkuvalt agressiivne ja mõistame selle hukka," lausus kaitseminister Margus Tsahkna.

Mattis avaldas Eestile tunnustust kaitsekulude teemal. "Eesti panustab kaitsekuludeks juba täna 2,2%, Läti ja Leedu jõuavad 2 protsendini järgmisel aastal. Vastavalt Wales’i ja Varssavi tippkohtumisel kokkulepitule peavad kõik NATO liikmesriigid tegema ära oma iseseisva kaitsevõime kodutöö," mainis Tsahkna.

Kaitseminister sahkna sõnul jätkub töö Balti riikide kaitse tugevdamisel. "On palju sõjalisi võimeid, mida me küll vajaksime, aga iseseisvalt hankida ja ülal pidada ei suuda. Teame, et saame õhu- ja merekaitse valdkondades toetuda oma headele liitlastele," ütles kaitseminister Margus Tsahkna.