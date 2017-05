“Kunagi ammu ütles üks härrasmees, et ta sõidab autoga Cannes’ist Pariisi. Seitse tundi. Aga selleks kulus kaks päeva. Olen ikka arvanud, et sellest romantilisest loost tuleks film teha,” seletas eakas debütant lehele.

“Mida mul kaotada on? See pole minu puhul mingi karjääri algus ega lõpp. Minu vanuses on mul vabadus – nii et mõtlesin, hüva, teen ära.”

“Aga see lugu on Prantsusmaast. See pole Oscari-film. See on mõnus meelelahutus," kinnitab ta.