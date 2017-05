" Väikeste hiiglaste" finaalsaates osalesid Danieli Dream Team ja Inese Imelised. Oliver sai finaalsaates korraks proovida näitlejarolli, tehes oma kõige lemmikumat rolli: näidendist "Armastus kolme apelsini vastu" tuntud Pantalonet. Roll tuli poisil nii hiilgavat välja, et kohtunik Ott Lepland nimetaks aasta meelelahutajaks just Oliveri.

Sel nädalavahetusel kulmineerus selle kevade armsaim teleprojekt "Väikesed hiiglased". Võitjaks kuulutati Inese Imeliste meeskond, kes nüüd auhinnaks 10 000 eurot saab. Inese Imeliste tiimi säravaim täht on kindlasti minitalent Oliver, kes koheselt televaatajate lemmikuks sai. Oliveri ema lubab, et poisi tähelend ei piirdu ainult selle saatega ning televaatajad näevad teda veel kindlasti!

Muidugi oli Oliver enda tiimi võidust kuuldes väga õnnelik, lausa nii õnnelik, et hüppas rõõmust vooditel!

Muidugi tähistati rõõmsat sündmust perekeskis. "Tähistasime jaa, meil oli Tomi ja Jerry šampus kapis. Ja sama rõõmsalt oleks tähistanud ka teist kohta. Juba finaali jõudmine oli meie jaoks võit," sõnas Oliveri ema.

Siiski on Oliver ja Reet ka kurvad, et saade nüüd läbi sai. "See oli niivõrd tore saade. Väga hea meel, et me saime millegi nii suure ja toreda loomise juures olla," sõnas Oliveri ema, kinnitades, et kindlasti jäädakse ka saate teiste osalistega suhtlema.

Võitjate auhinnaks on 10 000 euro suurune stipendium, millega võidutiimi talendid enda andeid edasi saavad arendada. Mida Oliver võidurahaga pihta hakkab, ei ole veel täpselt selge, kuid üks mõte on juba kindlalt paigas.

"Ainuke, mis on kokku lepitud, et me ostame tõesti väga kvaliteetse ja väärt viiuli. Sest see on koht, millega ta edasi liikuda tahab. Muud ei ole veel midagi mõelnud," rääkis Reet.

Oliveri elu käib praegu tuttavat rada ning poiss käib ikka lasteaias edasi.

"Oliver on lasteaias hetkel, täpselt nii nagu ikka. 31. mail lõppeb, teistel on nädal veel koolis, aga tema lõpetab 31. mail ja siis jääb suvepuhkusele kolmeks kuuks," rääkis Oliveri ema Reet.

Kusjuures lasteaed tegi Oliverile saate võidu puhul ka kingituse.

"Lasteaia poolt kingiti mälestuseks meie "Väikesele hiiglasele" "Mooni talurahva tähtpäevik". Meile raamatud meeldivad, meie ikka loeme seda!" kinnitas Reet.

Tavapäraselt Reeda arvates enam nende elu edasi minna ei saa. "Ma arvan, et isegi kui me seda tahaks, siis väga võimalik see ei ole," naeris ta.