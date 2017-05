"Naabrist parem” tänane osa piilub kaugemale ja vaatab, millega tegelevad meie naabrid neil haruldastel hetkedel, kui nad remonditööst vabad on.

Saame teada, kus peidab end Ida Isabeli ja Rein-Eriku südamepaik ning üllatuslikult tuleb välja, et Rein-Erik oli kunagi neetidega metal-poiss. Näeme ka erilist kohta, kus Rein-Erik Isabelile esimest korda armastust avaldas.

Siim-Sten üllatab kodus kõiki lähedasi isetehtud maitsva kringliga. Saame teada, miks ei saanud Siimust tantsija nagu vennast Ott-Sander Palmist.

Getter Jaani ja Ott-Sander Palm hoiavad pöialt pisibeebiga perele!

Kristlased Aleksandr ja Kristi on andnud oma lastele usu osas vabaduse.

“Me oleme küll kristlased, aga meil pole lapsed ristitud. Lapsed otsustavad ise, sest usk on isiklik asi. Nad käivad meiega koos juba sünnist saati koguduses, pühapäevakoolis. Palvetamine on elu osa. Isegi siia saatesse tulles tõesti palume, et jumal juhiks, sest me ei tea, kas see on õige otsus või mitte,” sõnas Kristi.

Vaata videolugu kristlastest:

