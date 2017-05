Pole mingi saladus, et Tallinna elanikud on hakanud vaatama tervislikumate elamustingimuste järele, sest uuringute järgi vähendab linnaõhus esinev saaste inimeste eluiga keskmiselt 8 kuu võrra.

Sellepärast on nõudlus kasvanud mitte ainult südalinna energiatõhusate ja kvaliteetsete hoonete järele, vaid hinnatud on ka pealinna külje all paiknevad elamispinnad, mida ümbritseb palju rohelust ja kus lastega pered saavad nautida turvalist elukeskkonda.

Üheks taoliseks paigaks on näiteks Kuuseheki uusarendus, mis asub Saue linna Tallinna poolses nurgas. Sinna kerkivad järgmise aasta suveks valgusküllased ja läbimõeldud planeeringuga korterid, kus tagatakse võimalus mööbli ja muu sisustuse paigutamiseks erinevate niššide ja panipaikade näol, säilitades avarust ja valgust eluruumides.

Kortereid on igas suuruses

Kuuseheki elamispindade valik ulatub populaarsetest kahetoalistest 4-toalisteni ning soovi korral saab kortereid kokku liites tekitada ka suuremaid, kas või läbi kahe korruse paiknevaid pindu.

Esimese korruse korteritel on privaatne ja piiratud terrass, kus hommikukohviga päeva alustada või õhtul kaaslasega päeva kokku võtta. Teise ja kolmanda korruse korteritel on rõdu, suurematel korteritel on olemas ka saun.

Siseviimistluse valikus on sisearhitekti Tiina Kesküla poolt koostatud kolm erinevat paketti – classic, modern ja skandinaavia. Materjalid on kvaliteetsed ja eksklusiivsed, seda nii elutubades kui ka vannitubades. Soovi korral on võimalik erinevaid tooteid ka kombineerida.

Rõhk energiatõhususele

Keegi ei taha kodulaenu võttes lisaks laenumaksetele tasuda veel kõrgeid kommunaalarveid, sellepärast on kõik kolm Kuuseheki maja planeeritud selliselt, et viia võimalikult madalaks igakuised kodukulud.

Hoonete energiatõhususe üheks võtmesõnaks on tavapärase villa asemel kasutatavad 160mm paksused IKO Enertherm Alu 50 soojustusplaadid.

Hooned liituvad kaugkütte võrguga, mis võrdlusanalüüsi põhjal tagab elanikele stabiilsema ja soodsama küttekulu, kui alternatiivid. Lisaks aitavad kulusid kokku hoida katusel paiknevad päikesepaneelid. Hoonete energiatõhususarv on 110 kWh/(m2 a). Hooneid ventileerivad tsentraalsed soojustagastusega ventilatsioonid ning kütab vesipõrandaküte.

Privaatne hooviala lastele

Piiratud ja valgustatud turvalises hoovis asub ilusa haljastuse keskel suur mänguväljak, kuhu võid julgelt oma lapsed mängima saata. Mänguväljaku ümber asuvad jalutusrajad, pingid ja platsid, kus grillida või päikest võtta. Privaatne hoov on just see põhjus, miks Kuuseheki on hea valik perele, kus on ka lapsed. Hoovi ääres asub parkimisala, kus muuhulgas saab laadida ka elektriautosid.

Erinevalt enamikest pealinna ümbruses paiknevatest arendustest on Kuuseheki plussiks tänu Saue linnale kõige eluks vajaliku läheduses. Siin on juba väljakujunenud taristu, teenused ning kogukond. Jalutuskäigu kaugusel on erinevad kauplused, koolid, lasteaiad, söögikohad ja muu, mis ühes koduses linnakeses olema peab. Kiire ühenduse Tallinna kesklinnaga tagavad jalutuskäigu kaugusel paiknevad rongi- ja bussijaamad ning uus rajatav maantee, mis viib tulevikus Tallinna veelgi kiiremini.

Kuuseheki arenduse esimene maja valmib 2018 aasta suvel.

