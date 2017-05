Maksu- ja tolliamet saadab sel nädalal meeldetuletuse 12 800 inimesele, kellel jäi maamaksusumma tähtajaks tasumata.

Meeldetuletus saadetakse kas SMS-i või e-posti teel. "Kuna tasumata maksusummale lisandub päevas intressi 0,06 protsenti ehk näiteks 50 eurolt umbes üks euro kuus, siis soovitame leida võimalus maksusumma tasumiseks, et see liiga suureks ei kasvaks," ütles maksu- ja tolliameti tulude osakonna talitusejuhataja Liina Jõõts pressiteate vahendusel.

Maamaksu saab tasuda e-maksuametis/e-tollis, kuhu sisse logides tuleb vajutada lingil "Alusta maksmist". "Samuti oleks siis juba hea üle vaadata, kas sealsed kontaktandmed on õiged. Kui juhtubki, et mõni tähtaeg ununeb, siis saame kohe omalt poolt kas meilile või telefonile meeldetuletuse saata," lisas Jõõts.

Kokku saadab maksu- ja tolliamet teavituse üle 15 000 inimesele, kellel on tasumata maksukohustus kuni 50 eurot. Nende isikute tasumata maksukohustus on kokku 368 000 eurot, sellest maamaks on 275 000 eurot.

Allikas: BNS

Foto: Scanpix