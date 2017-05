Lõuna Ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokurör Allar Nisu sõnul on oluline, et kuritegelikule skeemile jälile saadi. "Taoline maksupettuste toimepanek mõjutab tugevalt turgu ning muudab ausate ettevõtjate jaoks konkureerimise oluliselt keerukamaks," ütles Nisu. "On arusaadav, et äritegevuse eesmärk on teenida võimalikult kõrget kasumit, kuid seejuures tuleb jääda seaduse piiridesse," lisas prokurör.