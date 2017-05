Õhtulehe küsimusele, kuidas meie eestlased, peaksime 9. maid käsitlema, vastab ajaloolane Lauri Vahtre, et meil on vaba maa ja ei saa kedagi kuidagi kohustada mingi reegli järgi seda tähistama. "Kaardiväelindiga (Georgi lindi kloon - toim) eputamine häirib mindki, aga või sa neid keelata saad."

Politoloog ja riigikogu liige Oudekki Loone ütles Õhtulehele, et tema arvates pole võidupüha tähistamises midagi imelikku. „8. ja 9. mail tähistatakse sõja lõppu ja see on väga oluline sündmus meile kõigile. Võiksime meelde tuletada natsi- ja fašismirežiime ja neid enam mitte tagasi tahta." Tema arvates liitlaste võit Teises maailmasõjas on miski, mida eestlased ja venelased saavad koos tähistada.

"Üks, mis on selge, et meie jaoks see ei ole vabastamise ega vabaduse tuleku päev. See pole ka Teise maailmasõja lõpu päev (Euroopas), sest meie jaoks lõppes maailmasõda alles 1994. aastal viimase Vene sõduri lahkumisega. See oli Saksamaa alistumise päev - ebamäärase ja vastuolulise sõjajärgse maailma esimene päev," ütleb Vahtre.

Loone ütleb, et Teise maailmasõja kontekstis on väga oluline kummal pool võideldi. "Uhke on kui sa valisid sõjas liitlaste poole. Üks natsirežiimi kuritegudest on, et ta mobiliseeris meie Eesti poisid oma sõjaväkke. See oli õudne kuritegu, mille peale ma olen kuri."

Ajaloolane Vahtre vaidleb talle vastu. "Ega see päris nii tõesti ei olnud. "Vabatahtlikult sunniviisi"-mobilisatsioonist võis mitmel moel kõrvale hoida, ehkki päris ohutu see ei olnud. Kuid üldjoontes võib öelda nii, et enamik eestlasi Saksa armees olid vabatahtlikud. Esiteks need, kes läksid 1942 ("Narva" pataljon jmt), teiseks need, kes vastasid Jüri Uluotsa üleskutsele 1944. aastal. Ja lõpuks muidugi soomepoisid, kes valisid pagemise üle lahe - aga mitte põgenemise sõja eest, vaid sõtta. Kõigi nimetatute soov oli Eesti Vabariigi taastamine ja selleks tuli kõigepealt üritada vältida Punaarmee tagasitulekut. Neil meestel ei ole häbenenda midagi, nad sõdisid oma isamaa eest."

Oudekki Loone 9. mail Pronkssõduri juures (Tiina Kõrtsini)

Loone arvates polnud nendel meestel, kes Saksa poolel sõdisid, valikut. "Loomulikult ei saa seda neile meestele ette heita. Kas surm või sundmobilisatsioon. Tänu sellele nad elasid ja meie oleme olemas ning räägime eesti keelt. Ma ei usu, et enamik, keda sundmobiliseeriti, tegid seda kaasa heameelega.“

Vahtre ütleb, et valikuvõimalus puudus hoopis neil, kelle Punaarmee kaasa viis ja kellest pärast tööpataljonide näljapiinu moodustati Eesti laskurkorpus. "Ja tagasi tulles tõid nad kaasa selle, mida kodumaal kõige rohkem kardeti - kommunistliku režiimi, terrori, uue küüditamise, talude hävitamise, tervete piirkondade ümberrahvastamise. Kuid minu arvates ei peaks nemadki sellegipoolest häbenema."

"Eestile ja kogu Ida-Euroopale tõi Punaarmee kaasa poole sajandi pikkuse õudusunenäo, kuid Lääne-Euroopa vabanes tõepoolest natsismist ja seal säilis või taastus demokraatia ja inimlik ühiskonnakord. See polnud küll Stalini eesmärk ja tänulik pole vaja olla ei talle ega Nõukogude Liidule, ent selle tulemuse taga oli ju teiste kõrval ka lihtne Punaarmee soldat, kaasa arvatud laskurkorpuse oma, kelle sõdurisaavutused (just need, mitte mõned teised) väärivad lugupidamist."