"See on ju päevselge, et Soome läheb Venemaa agressiooni korral Eestile appi," ütles aga Rootsi Rahvapartei juht Stefan Wallin Iltalehtile.

„Ma ei usu, et ükski täiemõistuslik läheks teadlikult sõtta,“ viitas koonderakondlane Kanerva, et samal seisukohal on ka sotsiaaldemokraadist endine välisminister Erkki Tuomioja. Ka Eduskunta väliskomisjoni esimees Matti Vanhanen Keskerakonnast ja sotsiaaldemokraat Antti Rinne on viidanud, et abi andmine tuleb otsustada vastavalt olukorrale, kuid sõjaliselt kohustavatest kokkulepetest peaks Soome hoiduma.

Kui läinud laupäeval ütles Soome parlamendi kaitsekomisjoni esimees Ilkka Kanerva ajalehes Iltasanomat, et Soome poliitiline eliit on ühel meelel, et Soome ei peaks võimaliku sõjalise konflikti korral Eestis sekkuma, siis järelkajad sellele on seinast seina.

"Paljud arvavad, et NATOsse astudes langeb meile kohustus kaitsta Balti riike, kuid tõsi on see, et praeguses olukorras ei saa Soome jääda neutraalseks, kui näiteks Eestit rünnatakse," ütleb Keskerakonda kuuluv endine välisminister Alexander Stubb. Tema sõnul vägesid Eestisse ilmselt ei saadeta, kuid tehakse kõik selleks, et Soome õhuruumi ja territoriaalvett ei saaks kasutada Eesti vastu.

"Me kaitseme Eesti põhjapiiri," on põlissoomlaste ridadesse kuuluv Tom Packalen sama meelt Stubbiga. "Me tulistame alla kõik lennukid ja uputame kõik laevad, mis püüavad Soome valdusi kasutada Eesti ründamiseks."

Eesti riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson märgib, et kõik vähegi riigikaitsega kursis olevad inimesed saavad aru, et tänapäeva relvakonfliktid ei ole lokaalsed. "Rootsi koostatud analüüsid näitasid üheselt, et relvakonflikt Balti riikides ei jäta Rootsit ja Soomet puudutamata,“ märgib Mihkelson, et Soome panus regiooni julgeolekusse on nende suurepäraselt ülesehitatud riigikaitse. "Soome kaitsevägi – arvestades riigi suurust – on üks kõige tõsisemaid kogu Euroopas."

PIKK PIIR: Endine kaitseväe juhataja Johannes Kert ütleb, et soomlaste riigikaitseline ülesanne on niigi tohutu. "Eestil on Venemaaga maismaapiiri 154 kilomeetrit, Soomel umbes 1300 kilomeetrit. Soomlased on väga hästi ettevalmistatud, kuid see ei tähenda, et neil oleks kõik vajalik olemas." (Teet Malsroos)

Soome on juba Eestit sõjaliselt abistanud, tuletab ajalugu meelde riigikogu liige, endine kaitseväe juhataja Johannes Kert. Siin võitlesid paljud Soome vabatahtlikud ja vajadusel tuleb sealt ka nüüd vabatahtlikke. Pealegi on Soome aidanud üles ehitada taasiseseisvunud Eesti riigikaitset ja nende abi on olnud massiivne, sõnab Kert.

Mõõdukamaid positsioone esindavad põlissoomlane Tiina Elovaara ja keskerakondlane Mikko Savola. Nende sõnul on Eesti NATO liige ja sõjalist abi annavad Eestile liitlased. Soome saab abistada toidu, kütuse ja ravimitega. Üks võimalik abi on lubada Eesti kaitseks operatsioone korraldaval NATOsse kuuluval Norra õhuväel kasutada Soome õhuruumi.

Kohustus ka Euroopa Liidu kaudu

Mihkelson viitab, et solidaarsus kehtib ka Euroopa Liidu kohta. "Soome on kuulutanud end küll sõjaliselt neutraalseks, kuid Lissaboni leppele allkirja andes on nad võtnud endale kohustuse astuda välja teiste Euroopa Liidu liikmesriikide kaitseks."