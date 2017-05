Iga kingsepp jäägu ikka oma liistude juurde. David Beckham astub üles Guy Ritchie värskes "Kuningas Arthuris", kuid fännidel pole tema näitlemisoskuse kohta midagi head öelda.

Beckham lööb Triggeri-nimelise tegelasena kaasa kuulsas stseenis, kus Arthuril (Charlie Hunnam) tuleb Excaliburi mõõk kivirahnust välja tõmmata. "See on kõige hullem näitlemine, millele minu silmad on tunnistajaks olnud," ahastas keegi kommentaator.