Valitsuskoalitsioon on võtnud eesmärgiks parandada madalapalgaliste inimeste edujärge, ent mitmed plaanitavad maksud töötavad sellele vastu, leiab Eesti Maksumaksjate Liit (EML).

"Keskerakonna, sotsiaaldemokraatide ja IRL koalitsiooni püüe parandada madalapalgaliste inimeste elujärge on tervitav, ent kahjuks on eesmärgid ja teod vastuolus. Valitsus on otsustanud enne suvepuhkusele minekut viia Riigikokku mitmed maksud, mis mõjutavad otseselt või kaudselt negatiivselt enim just madalapalgaliste elujärge," kirjutab liit oma teates.

EMLi sõnul plaanitakse lisaks alkoholiaktsiisi kahekordistumisele ja suhkrumaksule suurt gaasiaktsiisi tõusu, pakendimaksu, panditulumaksu ja maantee maksu, ent nende tagajärjel kallinevad igapäevased tarbekaubad, suureneb piirikaubandus, väheneb ettevõtete konkurentsivõime ja kaasneb inimeste üldine elatustaseme langus.

Hindade tõus vähendab oluliselt madalapalgaliste toetuse mõju. "Sisuliselt on tekkinud olukord, kus riik ühe käega pisku annab ja teisega võtab. Toiduhinna tõus sööb ära suure osa inimeste tuludest, kelle elujärg madalapalgaliste toetusega paranes," sõnas EMLi tegevjuht Lasse Lehis.

Liidu juhi Lasse Lehise sõnul peaks riik vältima toidu ja joogi maksustamist ning tegelema rahvatervise huvides rohkem ennetustööga. Toidumaksud on regressiivsed, mis tähendab, et kuigi maks on kõigile võrdne, moodustab see vähemkindlustatud inimeste sissetulekutest suurema osa. Liidu hinnangul on mitmete kavandatud maksudega kiirustatud. Samuti puudub maksuotsustel sageli põhjalik mõjuanalüüs, mis peaks olema iga maksupoliitilise otsuse lahutamatu osa.