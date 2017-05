Kristiina Aigro oli Eesti esimese moebrändi Bastion üks armastatum modell, kellele Bastioni looja Merike Pääro ka eriliselt kauni pulmakleidi õmbles.

Bastioni 30. sünnipäevapidu koos armsa pisitütrega külastanud Kristiina märkis, et just pulmakleit on see, mis talle Bastioniga seoses esimesena meenub, vahendab TV3-e "Seitsmesed uudised".

Samuti avaldas endine Miss Estonia, mis on imelisest kleidist tänaseks saanud.