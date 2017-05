Haridus- ja teadusministeeriumi tähelepanu juhiti seksuaalselt provokatiivsele muusikavideole, kus ühe tantsijana osaleb Jõhvi gümnaasiumi õpetaja. Naine ise muusikavideos tantsimises probleemi ei näe ja kooli direktor leiab, et tema subjektiivsel arvamusel pole juhtumis kohta.

Haridus- ja teadusministeeriumi koolivõrgu osakonna juhataja Raivo Trummal ütles Põhjarannikule, et selle video pärast on tal tulnud võtta ühendust Jõhvi gümnaasiumi direktori Tarmo Valgepeaga ning paluda tal videos napilt kaetud tagumikku hööritavale õpetajale selgitada, et õpetaja käitumine peab olema õpilastele eeskujuks.

"Oleme võtnud ühendust koolijuhiga, et ta kõnealusele teemale kohast tähelepanu pööraks, õpetajaga sel teemal vestleks ning selgitaks, et ametipositsioonist tulenevalt on ühiskonnas õpetaja suhtes kõrgendatud ootused, sest peale ainealaste teadmiste edasiandmise peab õpetaja olema õpilastele eeskujuks," sõnas Trummal.

Õpetaja ütles vaid, et see on tema eraelu, mis ei puutu mitte kellessegi, ning soovitab neil, kes leiavad, et ta on oma tantsimisega mõnd Eesti Vabariigi seadust rikkunud, pöörduda politsei poole.

