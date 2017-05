Eile õhtul selgus ETV saates "OP" tänavune "OPi Päikese" omanik. Võitja valiti saates hooaja jooksul esinenud kultuuriarvustajate seast ning tänavu sai auhinna Margus Mikomägi.



Nominendid valis "OPi" toimetus, nominentide seast valisid võitja vaatajad. Hääletus kestis 2.-7. maini ja hääletada sai ERRi kultuuriportaalis ning saate "OP" kodulehel.

Vaatajad valisid võitjaks Margus Mikomägi, kelle kohta saate toimetus ütles: "Rapla vaim. Mees, kes paneb kanna maha, kui näeb kultuuri labastamist ja teatri allakäiku."



Saates märkis Mikomägi, et nominendiks olemine sundis tahes-tahtmata iga päev mõtlema, et kas inimesed ikka hääletavad tema poolt. "Võid ju mõelda, et kui hääletavad, siis on hea, aga kui ei hääleta, on sama hea," ütles Mikomägi. "Aga ometi on inimene ikkagi loodud selliseks, et temas on see võidutahtmine ja teistest parem olla tahtmine, ju siis minussegi on seda jäänud."



Võitja astus vaatajate ette koos auhinnaga, milleks on teist korda Tarmo Luisu disainitud "OPi Päike".



Säravaima kultuuriarvaja nominendid hooajal 2016/2017 olid Greta Varts, Valle-Sten Maiste, Greta Koppel, Jürgen Rooste, Andrei Liimets.



"OP" on ETV eetris teisipäeviti kell 21.40. Saadet juhib Margit Kilumets, režissöör on Antti Häkli, toimetajad Mariina Mälk ja Valner Valme.