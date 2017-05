"Natsionaalsotsialistide võidu korral oleks Eesti praegune vabadus olemata ja eestlased oleks kas tapetud või saksastatud," teatas riigikogulane Oudekki Loone, miks ta pronkssõdurile lilli viis. Loone väljaütlemised tekitasid pahameeletormi. "Kõva põrutus," vastab Juku-Kalle Raid. "Kuidas selline inimene riigikogus istuda saab?" küsib Harri Kingo.

Loone kiidab oma Facebooki postituses, et liitlaste võit Teises maailmasõjas on miski, mida eestlased ja venelased saavad koos tähistada. Aga ütleb ka, et tavalised venelased võitlesid Teises maailmasõjas oma riigi iseseisvuse eest. "Kui me ei austa teiste iseseisvusvõitlust, mis alusel soovime siis, et nemad austaksid meie iseseisvusvõitlusi?. Venelastele on 9. mai tähtis. Kogu maailm teab, et võit saavutati nende vere hinnaga. Seda ei pea pisendama ja unustama."

Eile ütles Loone "Aktuaalsele kaamerale" veel: "Ma arvan, et Eestis on eriti oluline mõelda, et kuigi Eesti vabadusega läks veel aega pärast Teist maailmasõda, siis see, et pommid ei kukkunud kaela, on ka Eestis päris oluline."