Teisipäeval toimus Eurovisioni esimene poolfinaal, kus oli nii ootuspäraseid finaali pääsemisi kui ka tõelisi üllatusesinejaid.

Coolbeti hinnangul oli esimese poolfinaali napp favoriit Portugal (võidu tõenäosus 27%), kellele järgnesid Armeenia (25%) ja Rootsi (17%). Kuigi Portugali loo puhul ei ole tegemist tüüpilise eurolauluga, on see siiski fännide südamed võitnud. Armeenia on muljet avaldanud oma võimsa visuaalse lavashowga ning suutis vaatajatele piisavalt muljet avaldada, et finaali pääseda. Rootsi on jälle suutnud välja tulla hoogsa poplooga ja karismaatiline Robin Bengtsson ei valmistanud hea esinemisega oma fännidele pettumust.

Kõik kolm Coolbeti suurfavoriiti pääsesid Eurovisioni finaali ning nendele panustanud inimesed said raha tagasi mitmekordselt.

Teises poolfinaalis on pilt natuke selgem ja seal on kindel favoriit Eurovisioni noorim võistleja Kristian Kostov Bulgaariast, kelle võiduvõimalus on 43%. Järgmine favoriit on Holland, keda esindab tüdrukutebänd O’G3NE, kuigi nende võiduvõimalused on kõvasti madalamad, ainult 10%. Rumeenia on oma loose sisse toonud joodeldamise, mis aitab neil teistest eristuda, kuid võitmiseks on natuke õnne vaja (10% tõenäosus). Teises poolfinaalis esineb ka Eesti looga “Verona”. Kuigi võiduvõimalused on ainult 9%, peaks lugu ikkagi esikümnesse mahtuma ja finaali edasi pääsema.

