Popmuusikasaatel “Weekender” õnnestus Amsterdamis intervjueerida popstaar Bebe Rexhat. Suureks üllatuseks selgus, et Bebe teadis Kerlit ja sedagi, et lauljatar on pärit Eestist!

Bebe Rexha: "Ma tean, et Kerli on Eestist. Mulle meeldivad tema kostüümid ja arvan, et ta on väga lahe. Ma tean, et ta kirjutas laulu "Skyscraper" ja et ta on ka laulukirjutaja, mida ma tema juures väga hindan. Soovin talle edu!"

27-aastane Bebe Rexha on maailma teadvusesse jõudnud alles paaril viimasel aastal, tegelikult on ta aga muusikatööstuses laulukirjutajana endale teed rajanud juba terve dekaadi. See albaania päritolu New Yorgi tüdruk on ehe näide sellest, et visa töö ja sihikindlusega on võimalik oma unistused täide viia.