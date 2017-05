Ühendriikide president Donald Trump vallandas FBI direktor James Comey, kuna leidis, et mees ei saa büroo juhtimisega efektiivselt hakkama.

Trump heitis Comeyle ette, et too Hillary Clintonit valimiste aegse e-mailide skandaali uurimise käiguga kursis hoidis. Demokraatidel on asjast aga oma arvamus. Nende hinnangul sai Comey kinga, kuna uuris Trumpi kampaania seotust venelastega.

James Comey reageering uudisele oli omapärane. Ta puhkes laginal naerma, kui ulatati kiri teatega vallandamisest. Mees nimelt oli täiesti veendunud, et tegemist on lihtsalt kellegi rumala naljaga.

FBI direktori nimetas 4 aastat tagasi ametisse president Obama, tavapäraselt kestab ametiaeg 10 aastat.

Valge Maja teatas, et uue FBI direktori otsingud on juba alanud.