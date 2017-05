"Onu läks Berliinini välja. Suri aga 65aastaselt kodumaal Venemaal," räägib ta. Kõhn vanahärra, kellel puudub parema käe pöial, kinnitab et sõjaveteran ta ei ole. "Mundri sain oma pojalt," selgitab ta.

Võõrad suled: Vladimir tuli pidupäevale oma poja mundris. (Aldo Luud)

Vladimir (81) suundub Peetri platsile, kust ta läheb sõjalaulude ja patriootlike luuletuste kuulamise järel surematute polgu kolonni ridades kohalikule kalmistule. Seal mälestatakse Eestimaa vallutanud punasõdureid.

Vladimir on seda meelt, et tema onu hoopiski vabastas tema praeguse kodumaa. Küsin vanahärralt, kas ta teab midagi ka 9. mail tähistatavast Euroopa päevast? Vladimiri silmis lööb hetkeks särama äratundmissäde, kuid ta tunnistab siiski, et pole sellest kuulnud mitte kui midagi.

Peetri plats on liikluseks suletud. Otse piirilinna peaväljaku kõrval lilleputkas töötaval Marial on põhjust rõõmust käsi hõõruda. "Iga aastaga jääb 9. mail küll platsil rahvast pisut vähemaks, aga see on endiselt päev, kui ostetakse lilli vaat et rohkem kui naistepäeval," särab ta.

Selleks ajaks on laval alanud kontsert. Esinevad lapsed, kellest mõnel on seljas Vene sõdurivorm, ning täiskasvanud, kes Põhja-Korea artiste matkides tundeliselt laulavad 75 aasta taguseid militaarlaule ja deklameerivad luuletusi. Teiste hulgas võtavad sõna papp ja Vene konsul.

Lava ees istub esimeses reas 90. aastates Juri, kes näeb hästi, kuid kuuleb halvasti. Lumivalgete juustega mees kannab uhket Vene sõjaväevormi ja rinnas medaleid. Neiud ja nooremad naised käivad Jurit kallistamas ja ütlevad heldinult s prazdnikom.

VÕLTSVETERAN: Juri mängib pidustustel veterani rolli. Siberist pärit mees ei ole Teisest ilmasõjast siiski osa võtnud. (Aldo Luud)

"Mina pole sõjast osa võtnud, aga minu sugulased on," räägib sõjaveterani mängiv mees. Tüdrukutevoog tema juurde ei taha kuidagi katkeda. Rahva sekka kerkib üha rohkem naaberriigi lippe ning sirbi ja vasaraga punalippe. Organiseeritult jagatakse Georgi linte ja vasakpartei NATO-vastase kampaania lendlehti.

Sõna saab 91aastane Vassili, keda näidatakse rahvale kui inimest, kes olevat ilmasõjast osa võtnud. Tema sõnad lähevad kehva helikvaliteedi tõttu siiski kaotsi.

Linnas tiirutavad Vene lippudega autod, millest nii mõnigi suundub linna lähistele Narva vabastajatele üles seatud tanki juurde.