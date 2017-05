"Ma tunnen, et Eurovisionil on küll üks võitja, kuid ei tunneta, et see on võistlus – et läheme barrikaadidele ja võistleme, kes parem on," sõnab Laura Põldvere Eurovisioni kohta. "Mina küll tunnen! Eurovision on ikka nagu olümpiamängud," ütleb seepeale Koit Toome.

IMELINE DUO: Laura ja Koit on imeline duett nii laval kui ka lava taga. Fotograafile poseerides arvestavad nad alati teineteisega ja moodustavad suurepärase koosluse, mis igal pool töötab. (Geidi Raud)

Eesti delegatsioon saabus Ukraina pealinna Kiievisse möödunud nädala teisipäeval ja lauljad ütlevad nagu ühest suust, et see aeg on olnud mõnusalt intensiivne. "Peale tralli oleme saanud nautida ka väga head Ukraina toitu. Kõht on täis, oleme kergelt väsinud, aga rühime edasi," muigab Laura.

"See on ilmselt mu elu intensiivseim nädal, ma ei hakka saladust tegema," ütleb Koit. "Meil on 14tunnised päevad ja vahepeal polnud võimalust isegi süüa. Ei saaks öelda, et see on just puhkusereis," muigab ta.

Söömisest rääkides – Koit võttis end aasta algul korralikult kokku ja kaotas veebruarikuiseks "Eesti lauluks" kehakaalust lausa kümme kilo! Ühe kuuga. "Vastab tõele. Jõin rohelist teed ja vett, loobusin alkoholist, lihast, riisist, kartulist, pastast ja veel mõnest asjast. Praegu tunnen end märksa paremini kui aasta alguses."