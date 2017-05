USA president Donald Trump on heaks kiitnud Kurdi võitlejate relvadega varustamise Süürias võitluseks Islamiriigiga, öeldi Pentagonist.

Süüria Demokraatlike Jõudude (SDF) kurdi üksusi varustatakse relvadega, et tõrjuda Islamiriigi võitlejad nende tugipunktist Raqqast, vahendas BBC Pentagoni, kust tõdeti, et ollakse teadlikud Türgi rahutusest USA sammu üle. Türgi suhtub kurdi mässulistesse kui terroristidesse ning ei taha, et kurdid hõivaksid Süürias uusi alasid.

SDF koosneb kurdi ja araabia võitlejatest, keda toetavad USA eliitväed ning USA juhitud koalitsiooni õhurünnakud.

Pentagoni allikas ütles BBC-le, et relvatarne kurdidele sisaldaks laskemoona, mitmesuguseid tulirelvi ning buldoosereid ja soomukeid.

Praegu käivad lahingud kontrolli pärast Tabqas, mis asub Raqqast umbes poolesaja kilomeetri kaugusel.