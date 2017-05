Ühepäevase ukselt uksele "Kevadkoputusega" koguti SOS Lasteküla lastele peaaegu 50 000 eurot, mis on viiendiku võrra rohkem kui mullu. Annetuskampaanias osalenud noored kiidavad head ilma, mis tegi inimesed lahkeks.

5. mai varahommikul kogunes 270 Ameerikas ukselt uksele raamatumüügiga tegelevat tudengit Tallinna südalinna, et sõita laiali üle Eesti ja koguda sel päeval annetusi, koputades inimeste ustele.

Sel suvel lisandub SOS Lastekülade sekka uus liige – Kohtla-Järve lasteküla. Kampaania eesmärk oli koguda raha korteriremondiks Kohtla-Järvel, et juba juunis saaks lasteküla ema koos kuue lapsega uude koju kolida. Selleks vajalik summa oli 62 000 eurot.

Kevadkoputusega koguti lastekülale 50 000 eurot. (Alar Truu)

Annika Remmel SOS Lastekülast ütles, et annetusi saadi 49 235,77 euro eest. "Praegu elavad need lapsed veel Eesti viimases suurimas ühiselamu tüüpi lastekodus, kuid korteri valmimise järel saavad nad endale päris oma kodu ja ema. SOS Lasteküla plaanib sel aastal korda saada neli korterit, et 24 last leiaks endale kodu," sõnab Remmel.