Tänases “Foorumis” oli arutluse all majandus ning stuudios olid väitlemas kõik riigikogu kuus poliitilist jõudu: Jaanus Karilaid Keskerakonnast, Liisa Oviir Sotsiaaldemokraatidest, Hanno Pevkur Reformierakonnast, Martin Helme EKREst, Aivar Kokk IRList ja Andres Herkel Vabaerakonnast. Väitlus läks tuliseks Haigekassasse investeerimise küsimuses: Helme sõnul on see raha kulutamine, Karilaidi sõnul investeering inimese tervisesse.

"Enne oli ka küsimus, kuidas riigieelarvet täita ja üks osa sellest, mis me räägime, mina ei ole dogmaatik küsimuses eelarve defitsiit, mina langetaksin makse ja laseksin selle tagajärjel mõneks aastaks eelarve defitsiiti, et majandusele anda uus hingamine, stimuleeriks seda kaudu," alustas Helme.

"Täiesti nõus Andres Herkeliga, et majanduses ei ole ainult kulu pool, on ka kulu pool, ehk meil riigieelarves on raiskamist väga palju ja sellist mõttetut kulutust. See, kui poliitikud räägivad investeeringutest ei ole reeglina investeering. Investeering on see, kui sa paned raha sisse ja tagasi tulema mingil hetkel. Tegelikult me räägime kuludest. Mina ei ole vastu riigikaitsele raha kulutamisele, ma arvan, et riigikaitses on meil suured lüngad, mis tuleb kiiresti täita, sinna tulebki raha panna, aga ärge palun nimetage seda investeeringuks. Palun ärge nimetage investeeringuks seda kui klapitatakse tegelikult strukturaalselt miinuses olevat Haigekassat, see ei ole investeering, see on raha kulutamine. Ja need kulud võivad olla alati põhjendatud või vajalikud, aga see ei ole investeering. Mida see valitsus teeb, ta nimetab terve hulga investeeringuid, kuhu peale ta justkui raha paneb, aga samal ajal need jooksvad asjad, justkui sinna läheb laenuraha ja kõrvale pandud raha, aga jooksvad asjad tegelikult kasvavad suuremaks ja sinna läheb tegelik raha,” rääkis Helme, lisades, et eelarve miinusesse ajamine toimub enne valimisi ja valitsus ostab võlaga populaarsust enne valimisi ning selle tulemuseks on taas uued maksud ja maksutõus.