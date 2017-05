"See on ju kapitalism, mitte eestlaste eneseiroonia, öeldi Ameerikas. Ahnusele rajatud ühiskond on seal väga tuttav teema," kinnitab Rainer Sarnet, kes käis Andrus Kivirähki "Rehepapi" ainetel vändatud fantaasiafilmiga "November" aprilli lõpus Tribeca festivalil.

"Eesti vastuvõtus oli valdav võrdlus raamatu ja filmi vahel. Paljud asjad on siin enesestmõistetavad – teema, tegelased jne. Võib-olla selle filmi tervik avanebki paremini võõrale silmale," kõrvutab Sarnet siinseid ja ookeanitaguseid reaktsioone.

"November" linastus New Yorgis mainekal Tribeca filmifestivalil esmaspäeval, 24. aprillil. Kuid juba enne filmi ametlikku rahvusvahelist esilinastust, viis minutit pärast pressiseanssi, teatas filmilevitaja Oscilloscope Laboratories, et soovib seda Põhja-Ameerika kinodes näidata.

«NOVEMBER»: Filmi õnnetutest armastajatest peategelased Liina (Rea Lest) ja Hans (Jörgen Liik). (Kuvatõmmis: Rehepapp film / Youtube)

"Nad võtsid minuga ühendust juba kuu enne festivali, aga ma tahtsin, et nad vaataksid filmi kinolinalt, mitte arvutiekraanilt," meenutab "Novembri" produtsent Katrin Kissa. "Levifirma ütles, et see film esindab kõike, mida nad linateoses otsivad, ja et see on üks kõige unikaalsemaid ja hämmastavamaid filme, mida nad on üle hulga aja näinud."