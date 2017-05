«Vahel ikka tüübid ootavad mind kuskil baari nurga taga. Aga kuna minu suhtumine on see, et vastan sellele naeruga, on raske minuga kaklema tulla.» Püstijalakoomik Sander Õigus ütleb, et vahel on mõni kuulaja tema naljade peale sedavõrd solvunud, et on suisa kallale kippunud. (Ilmar Saabas / Ekspress Meedia)