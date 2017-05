Eurovisioni esimene poolfinaal läheb kohe-kohe käima ning Kiievi rahvusvaheline näituste hall on juba rahvast täis. Muidugi jõuab inimesi enne ülekande algust veel juurdegi tulla, sest poolfinaal on välja müüdud. Õhtuleht käis luuramas, milliseid karvaseid ja sulelisi võistlust kaema on tulnud.

(Geidi Raud)

Kõige rohkem oli näha sini-kollaseid lippe ehk Rootsi ja Ukraina fänne. Ühed rootslased laulsid meile ka väikese osa Eesti euroloost „Verona“.

(Geidi Raud)

Terve halli ümbrus on nii kõvasti ära turvatud, et teekonna, mille läbimine võtab muidu aega umbes seitse minutit, läbimiseks tuleb sedapuhku jalutada paarkümmend minutit. Kõigepealt tehakse esimene piletikontroll, sealt mitukümmend meetrit edasi on lennujaama sarnane turvakontroll, kus tuleb läbi minna metallidetektoritega väravatest ning kõik kotid läbi röntgeni lasta ning lõpuks tuleb läbida veel üks piletikontroll.

Turvajajate ja eurofännide vahel näib olevat aga suur keelebarjäär, sest inglise keelt räägivad väga vähesed turvatöötajad. Kui kelleltki midagi inglise keeles küsida, kutsub ta järgmise inimese, kes kutsub järgmise inimese ja see järgmine inimene ütleb: "Mu inglise keel on väga halb. Sorry."

(Geidi Raud)

Tavaliselt on eurofännid ikka särtsakamad, täna kohtas ainult mõnd tüüpi, kes end eriliselt üles löönud. Suuremalt jaolt ehiti end ikka lippudega. Kohtasime ka eestlasi.