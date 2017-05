Depeche Mode’i laulja Dave Gahan oli kunagi üledoosi tõttu surmasuus.

1996. aasta mai lõpus ärkas Depeche Mode’i laulja Dave Gahan uimasena justkui sügavast-sügavast unest. "Kas ma sain jälle üledoosi?" ägises ta. "Ei, David, sa surid ära," ütles kiirabiarst. "Sa olid paar minutit täitsa kutu." Siis meenus Dave’ile kõik.

PÄÄSTIS ELU: Dave Gahan on öelnud, et püüdis 1980. aastatel oma hirmudest ja probleemidest pääseda uimastite abil. «Aga tuleb tegutseda. Diivanil istumine ja narkotsi võtmine ei saanud mu hinge parandada. Aga diivanilt minema roomamine ja muusika kirjutamine sai.» (Vida Press)

"Mäletan, et mul oli kohutav hirm," tunnistas Gahan järgmisel aastal ajalehe Boston Globe reporterile. "See on kirjeldamatu, milline hirm mul oli ja kui vale see kõik tundus. Olin kottpimedas ja tundsin midagi enese sees... Mõistsin, et ma ei taha surra, ja sain alles esimest korda aru, et olen valel teel."

1993. aastal sai Gahan kontserdil üleväsimusest ning narkootikumide ja alkoholi kuritarvitamise tõttu kergekujulise infarkti. 1995. aasta augustis üritas ta randmeid läbi lõigates endale otsa peale teha. Järgnes ohjeldamatu kokaiini ja heroiini pruukimine, mis tõi 1996. aasta mais kaasa surmava üledoosi.