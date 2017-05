Kampaania eesmärk oli koguda raha korteri remondiks Kohtla-Järvel, et juba juunis saaks lasteküla ema koos kuue lapsega uude koju kolida. Selleks vajalik summa ja eesmärk annetuspäevaks oli 62 000 eurot. Annika Remmel SOS Lastekülast ütleb Õhtulehele, et kokku õnnestus saada annetusi 49 235,77 euro eest. Millest sularaha moodustas 34 505,77 €, annetustelefonid 14 155 € ja kontole kanded 575 €.

„Praegu elavad need lapsed veel Eesti viimases suurimas ühiselamu tüüpi lastekodus, kuid korteri valmimise järel saavad lapsed endale päris oma kodu ja ema. SOS Lasteküla plaanib selle aasta jooksul saada korda kokku 4 korterit, nii et kodu leiaks endale kokku 24 last,“ sõnab Remmel.

Vabatahtlik Merke: väga paljud inimesed tahavad annetada

„Terevisioonis“ käigu pärast teistest hiljem teistega liitunud Merke Mehide ütleb Õhtulehele, et kasuks tuli ilus ilm. „Tänu sellele oli inimesi ka lihtne kätte saada, sest paljud tegid õues tööd – kes ladus puid riita, kes istutas lilli või nautis niisama mõnusat päiksepaistelist ilma.“ Suvilarajoonidesse raha koguma läinud Merkel õnnestus mõne tunniga rääkida peaaegu 30 inimesega ja talle annetati umbes 150 eurot.

Asja tegi väga meeldivaks see, et paljud inimesed olid Kevadkoputuse aktsioonist ja SOS-lastekülast teadlikud. „Päris palju on tegelikult inimesi, kes tahaksid ja on nõus annetama, aga tihtipeale kas ei teata täpselt kuhu-kellele-palju annetada või ei torka alati pähe, et nüüd oleks jälle aeg mõni heategu teha. Nii et selline ukselt-uksele käimine on päris paljudele inimestele üsna meelt-mööda, lihtne viis kuidas heategu teha, justkui nagu "koju-kätte", ei peagi palju ise mõtlema ja tegutsema.“

Merke on Southwesterni programmiga USAs raamatuid müümas käinud kolm suve ja läheb nüüd neljandat korda. „Kuigi olen võõrastega suhtlemisel ja ukselt-uksele käimisega väga harjunud, siis Kevadkoputus on siiani üks väga hea väljakutsuv võimalus end suveks valmis panna, tuletab meelde selle ukselt-uksele käimise valu ja võlu ning aitab mõtted, suhtumise ja fookuse õigesse kohta seada.“

Ta lubab ka järgmisel aastal kindlasti üks koputajatest olla. „Ma usun ja tean, et Eesti inimesed on väga abivalmid ja hoolivad ning tõesti tahavad aidata ning ka mina omalt poolt olen alati valmis aitama, et midagi Eesti laste ja ühiskonna jaoks head ära teha!“

Vabatahtlik Iskander: meil elab lahke rahvas

Seitsmeaastase Southwesterni raamatumüügi staažiga ja Ameerika Ühendriigid risti-põiki läbisõitnud muhe noormees Iskander Ahmet tunnistab Õhtulehele, et vastupidiselt üldlevinud arvamusele, on eestlased väga lahke rahvas. „Eesti inimesed on ukselt-uksele suhtlemises väga avatumad kui me arvame. Nad on väga sõbralikud ja abivalmis, eriti kui nad kuulevad, et tegu on heategevusega. Sama sõbralikud isegi kui ameeriklased. See on ka uudishimu, sest meil ei käida väga ukse taga.“

Iskanderil õnnestus koguda 240 eurot ja jõuda 80 kodusse.

Iskander Ahmet (Alar Truu)

Juba üheteistkümnendat korda

Igakevadine heategevusaktsioon Kevadkoputus toimus juba 11. Inimesed, kelle ukseni tudengid ei jõudnud, kuid kes soovivad ikka veel aidata, saavad projekti toetada tehes ülekande SOS Lasteküla Ühingule EE062200221001178590, külastades SOS Lasteküla kodulehte või helistades annetusnumbritele 900 66 90 (5€), 900 66 80 (10€), 9006670 (25€).

Eelmisel kevadel kogusid raamatumüüjad Kevadkoputuse ühe annetuspäevaga 40 000 eurot, mida kasutati SOS Lasteküla peremajade remonditöödeks.