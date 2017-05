Kuulus astrofüüsik Stephen Hawking väidab, et 100 aasta pärast on inimkonna elu Maal võimatu. See on vaid õige pisut pikem aeg kui Eesti riigi vanus. Maa huku võivad põhjustada hulkuvad asteroidid ja inimeste hoolimatus oma koduplaneedi vastu. Hawking näeb inimkonna pääsu kosmosesse elama asumises. Selline tulevik tundub eriti hirmutav. Kes tahaks Marsil elada?

Planeedivahetusest lihtsam tundub praeguse eest hoolitsemine. Kui kodu on segamini, siis ei hakka ju uut korterit ostma. Pühid tolmu, paned asjad oma kohale tagasi ja teed mõttes endale märkuse, et rohkem sellist tohuvabohu näha ei taha. Seda võiks teha ka laiemas mõttes, meie kõigi koduga. Teist meil veel kusagilt võtta ega kelleltki osta pole. Seni kuni pakkumisi ei tule, peab olemasolevaga leppima.

Ei tahaks kuidagi minna selle mõtlemise teed, et ega miski enam ei aita, las siis tuleb veeuputus (praeguste kliimamuutuste juures sugugi mitte metafoor!). Aega on, hakkame kodu kraamima.