Julgeolekut aitavad säilitada ka üle terve Kiievi paigaldatud turvakaamerad. Kaameraarsenal on tugev: Eurovisioniks pandi linna üles 8000 turvakaamerat.

Ukraina politsei kinnitas eile, et rahvusvaheliset näitustehalli, kus toimuvad sel nädalal Eurovisioni lauluvõistluse proovid, poolfinaalid ja finaal, turvab 3700 seadusesilma.

Ajakirjanikel peab alati nähtavas kohas rippuma kaelakaart, mida tuleb enne halli turvakontrolli pääsemist vastava seadeldise juures piiksutada. Pärast piiksutamist ilmub politseinike ees olevale ekraanile suurelt ajakirjaniku pilt ning korrakaitsjad vaatavad kullipilgul, kas tegemist on sama isikuga, kes pildil.

Enne igat pressikeskusesse sisenemist peavad ajakirjanikud igapäevaselt läbima turvakontrolli, mis on protseduuriliselt sarnane lennujaama turvakontrollile. Kogu tehnika tuleb sisse lülitada, tõestamaks, et tegemist on ikka telefoni, sülearvuti, diktofoni või kaameraga.