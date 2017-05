Küberkurjategijad üritavad Leedus välja pressida suurt summat raha, kirjutab Lithuanian News. Mida nad enda käes hoiavad? Fotosid ühe ilukirurgiakliiniku klientidest. Ohvrite seas on väidetavalt ka kuulsaid leedulannasid ja välismaalasi.

Küberkriminaalid müüvad Grožio Chirurgija kliiniku klientide pilte väärtuses 50-2000 dollarit, või siis terve mahuka toimiku hinnaga 344 000 dollarit. Klientide seas on nii leedulannasid kui välismaalasi. Nende hulgas on väidetavalt ka prominente ja kuulsusi. Kokku on ohvreid umbes 25 000 ringis.

Organiseeritud kuritegevuse ja korruptsiooni kajastamise projekti (Organized Crime and Corruption Reporting Project ehk OCCRP - toim.) Leedu partner 15min sai aprilli lõpus kurjategijatelt e-kirja, millele olid lisaks nõudmistele lisatud ka mõned fotod. OCCRP on ajakirjanikest ja uurijatest koosnev mittetulundusorganisatsioon, mis uurib organiseeritud kuritegevust, korruptsiooni ja väljapressimisi. Reporteritel õnnestus välja uurida, et tumeveebi üles riputatud info on tõesti päris. Tumeveeb ehk Dark Web on maskeeritud või varjatud veeb, kus, nagu võib arvatagi, peidavad ennast Interneti valgustkartvamad tehingud ja isikud.

Esialgu väitsid kliiniku esindajad, et kurjategijad blufivad ning et peale kuupäevade, aadresside ja nimede ei ole varastel midagi ette näidata. "Need nõndanimetatud häkkerid panid need pildid ise kokku," ärples kliiniku esindaja. Seda asja nii ei jäetud: häkkerid avaldasid mõne kliendi kohta kõik andmed. Kui 15min ohvritega ühendust võttis, selgus, et pildid ja muu info olid täiesti tõesed.

Alguses püüdsid häkkerid raha saada vaid kliinikult, nüüd ähvardavad nad, et peagi saab igaüks materjale osta, samuti on mõne kuulsusega isiklikult ühendust võetud. Kurjategijate põhivaenlaseks näib olevat siiski kliinik, ehkki põhikannatajateks on ilukliiniku kliendid.