Miks ei hoia prints William kaasa Kate Middletoni käest avalikult kinni? Ei emba ega kallista?

Liikvele on lastud mitmeid kuuldusi, et tegelikult ei olegi paari suhted enam väga soojad. On ju printsi nähtud teiste naistega tantsimas ja tuulutamas.Ometigi ei pruugi see kõik tähendada ju seda, et armastus suhtest oleks kadunud...

Tegelikult on nii, et Kate ja William ei hoia käest ega jaga õrnusi seetõttu, et etikett ei luba, vahendab portaal Country Living.

Käitumisekspert Myka Meier selgitab, et tegelikult on ju Kate ja William avalikkuse ees justkui tööl. Nad täidavad esindusülesannet. Nii võibki nende vahel märgata väga vähest õrnust, sest nad püsivad oma professionaalses rollis ja teevad tööd.

Kui nad osalevad vabamatel üritustel, siis on nad ka palju vabamad ja näivad armunud.