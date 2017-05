Selles, et Soome ei pruugi Eestile sõjalise konflikti korral appi kiirustada, pole ju midagi uut. Seega taandub nädalavahetusel põhjanaabrite juures tekkinud temaatiline arutelu tormiks nende sisepoliitilises veeklaasis, mis Eestit praktiliselt ei puuduta. Kas oleme soomlastelt sõjalist abi üldse eeldanud ja oma riigikaitse sellele üles ehitanud?

Eestilegi on mõistlik toetuda eelkõige endale, hoides samal ajal häid liitlassuhteid võimalikult paljude meiega samu väärtusi jagavate riikidega. Sama loomulik on seegi, et ka soomlased peavad silmas eelkõige oma riigi huvisid ja nende vastavaid arutelusid ei saa neile kuidagi pahaks panna. Võimalik konflikt muudab kindlasti kogu piirkonna julgeolekuolukorda ja soomlasedki ei jää sellest täiesti eemale. Kuidas sellises olukorras käituda, ongi poliitikute asi juba ennetavalt omavahel selgeks vaielda – mida nad äsja ka jälle tegid.

Samas pole ametliku Soome mõningane jäikus takistanud hõimurahvaste vahelisi ajalooliselt häid suhteid. Ei Soome ega Rootsigi kippunud toetama meie taasiseseisvuspüüdlusi, suhtudes neisse jahedalt, et mitte öelda kohati tõrjuvalt. Kuid ajaloost teame, kuidas soomlased osalesid meie Vabadussõjas ning meie soomepoisid võitlesid Teises ilmasõjas. Head suhted jätkuvad praegugi ja naljaga pooleks võib öelda, et juba pikka aega on soomlaste suurim panus meie kaitsevõimesse vodkaturism, millest laekuv raha aitab katta meie kaitsekulutusi.

On fakt, et meie oleme NATOs, soomlased aga mitte, kuid nad teevad alliansiga siiski koostööd ja jõuavad järele mõelda, kas neile on kasulik sidemete tihendamine selle liiduga. Teisalt kui eeldaksime soomlaste abi, siis justkui kahtleksime kaitsevajaduse tekkides NATO vihmavarju vettpidavuses.

Kohatu ärplemine on aga Eesti kaitseministri äsjane avaldus sotsiaalmeedias, kus Margus Tsahkna kuulutab, et soomlastel pole vaja muretseda, Eesti kindlasti tuleb appi, kui Soomet ähvardab oht. Pole mõtet võtta riigile üle jõu käivaid kohustusi, eriti kui selleks volitusigi pole. Eriti selles valguses on märksa mõistlikum soomlastele omane puhtpragmaatiline lähenemine – abistamislubadusi ei jagata uisapäisa ja Venemaaga üritatakse neid liigselt ärritamata hästi läbi saada.