Peaminister Jüri Ratase sõnul pole riigiametnikel kohane anda kahtase taustaga uudiskanalile Sputnikule intervjuusid. Seda tegi täna 9. mai üritusel Kaitseväe kalmistul tema erakonnakaaslane ja riigikogu liige Olga Ivanova.

Lasnamäe linnaosavanemana poliitikasse tulnud Olga Ivanova suhtles kalmistul teiste seas ka Venemaa propagandamaigulise uudiskanaliga Sputnik. Tema selles midagi imelikku ei näe ja arvab, et iga parlamendiliige peakski kogu meediaga rääkima.

"Viimasel ajal on vaenulik propaganda ja mõjutustegevus demokraatlike ühiskondade vastu muutunud järjest jõulisemaks ning näeme sellest märke mitmel pool maailmas. Seda kahjuks ka Eestis," ütleb Ratas suhtlusvõrgustikus.

"Sputnik ei ole sõltumatu meedia, vaid propaganda tööriist, mis ei järgi head ajakirjandustava, vaid avaldab edastatud sõnumeid sageli poolikul või kallutatud kujul. Euroopa Parlament on nimetanud Sputnikut oma resolutsioonis „pseudouudisteagentuuriks“. Olen korduvalt rõhutanud, et just neil põhjustel ei anna valitsuse liikmed ega riigiasutused Sputnikule intervjuusid. Edastasin täna telefonikõnes selle sõnumi ka riigikogu liikmele Olga Ivanovale.“