9. mai on ukrainlaste jaoks rahvuslik püha, mil tähistatakse võitu natsirežiimi üle teises maailmasõjas. Kiievis Maidanil ja selle lähedal asuva Euroküla vahelisel alal sai näha täna nii mälestusplakateid, küünlaid, veterane, Eurovisioni fänne, kiievlasi endid kui ka kõiksuguste imeloomade maskotte.

(Geidi Raud)

Alates 2015. aastast on Ukrainas teise maailmasõja ohvrite mälestuspäev 8. mai. Ukraina kaotas sõja-aastatel umbes viis miljonit sõdurit ja neli miljonit tsiviilisikut. Hukkunute mälestussümboliks on moon, mis on ka vastusümbol Georgi lintidele, mida lehvitatakse Venemaal.

