Ukraina pealinn Kiiev elab ja hingab praegu täielikult Eurovisioni rütmis. Keset linna on püsti pandud euroküla, kus käib päev otsa möll. Püsti on pandud müügiletid ning ringi kõnnivad erinevates kostüümides tüübid, kellega saab pilti teha. Õhtuleht tahtis ühele pildile saada ülisuure pandaga. Pildid tehtud, hakkas aga temaga kaasas olnud mees meilt kohe raha nõudma - 30 grivnat inimese pealt! Kuna tema diktsioon ei olnud just kõige selgem, ei saanud me esiti arugi, kui palju ta raha tahab. Pistsime kümnese pihku, kuid ega ta meid minema ei lasknud. Lisaks antud 50grivnasega jäi ta rahule ning lubas meil oma teed minna. (Katharina Toomemets) Kõiksugu maskotte jalutas veelgi ringi ja nad ei kavatsenudki ootama jääda, et sa ise nendega pildile minekuks soovi avaldasid. Tulid aga ligi ja hakkasid krabama nii, et pidid kandade välkudes põgenema. (Geidi Raud)

Iseseisvusväljakul sai aga uudistada hiireviud, kelle omanik lindu kohe lahkesti ka käele ja õlale kõndima pakkus. LÕKS! Muidugi pakkus onu, et tee siit ja sealt nurga alt pilti, keeras isegi linnu - kelle nimi, muide oli Ivan - pead kaamera suunas, et too kenasti poseeriks. (Geidi Raud)

Kui lind omanikule tagasi antud, hakkas aga temagi raha küsima. Mõtlesime, et ju me 100 grivnaga pääseme (pisut alla nelja euro), kuid oh ei! "Sada dollarit!" teatas mees. "Kui palju?" küsisime meie vastu, endal silmad imestusest suured peas ja lõug juba maani vajumas. "Sada. Dollarit," teatas onu. Andsime 200 grivnat, mispeale ta veel 200 küsis, kuid leppis meie vastusega, et rohkem meil raha pole. (Geidi Raud)