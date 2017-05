Valteri arvates on “Verona” hea lugu, mis sobib Eurovisionile. "Tavaliselt on Rootsi kujundanud Eurovisiooni vormi, millesse kõik ürituvad sobituda,” analüüsis noormees.

"Eurovisioon on massile, aga ma üritan seda kuulata. Eesti lugu ikka loeb, see on see nägu, mis me saadame Euroopasse endast. See pool mind huvitab, “Eesti laul” huvitab pigem rohkem kui Eurovisioon," rääkis ta Vikerraadios.

Teadussaate "Rakett 69" selle hooaja võitja Karl Vilhem Valter on lisaks teadusele ka üle keskmise muusikasõber. Seetõttu hoiab ta silma peal ka Eurovisionil ning "Verona" on tema arust Eurovisionile täiesti sobilik lugu.

Kõiki võistluslaule ei ole noormees veel läbi jõudnud kuulata, ju ei jää teaduse tegemise kõrvalt lihtsalt nii palju aega. Küll aga meeldib talle Itaalia lugu. “Sõitsime perega autoga ja õde lasi seda, talle meeldib see lugu. Ema hakkas naerma, kui nägi pealkirja "Occidentali's Karma", mis umbkaudselt tõlkides on ladinakeeles hambaaugu karma," naeris Valter.

Eelmisel reedel selgus, et just tema võitis “Rakett 69” seekordse hooaja. Siiski oli saade ette salvestatud ja võitja saate osaliste jaoks juba varem teada. Saatejuht Sten Teppan uuris, kas tema jaoks ei olnud raske saladust hoida, et just tema võitis.

Valter tunnistab, et tema kooli eriti armas uksehoidja, kes talle hingest kaasa elas, oli selle kohta küsinud, kuid tahtis siiski tulemust ise telekast vaadata. “Vaataski ise ja täna soovis mulle õnne, tuli kallistas ja ütles, “nii tore”! Ütles, et oli nii pingeline saade, et lausa hüppas teleka ees," rääkis ta.